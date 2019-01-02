Трое фрирайдеров попали под лавину в Мурманской области

Сошедшая с горы Кукисвурмчор в Хибинах лавина накрыла трех спортсменов. Двум из них удалось выбраться из снежного плена самостоятельно, третью откопали спасатели. Очевидец снял на видео место схода лавины.

Инцидент произошел около двух часов дня 2 января вблизи Кировска, в 43-м лавинном очаге. Во время случившегося рядом с вершиной находились три фрирайдера: двое откопались самостоятельно, а вот девушку засыпало снегом. Вызволили ее примерно через час., к поискам были привлечены несколько десятков человек.

"Девушка найдена, ее состояние удовлетворительное. Пострадавшая направлена в больницу", — сообщил "Би-порту" источник в экстренных службах.