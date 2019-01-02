В Москве коммунальные услуги подорожали на 1,7 процента

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве с Нового года повысились на 1,7 процента. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте экономической политики и развития.

На территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость кВтч электроэнергии повысилась на 9 копеек до 5,47 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время — на 10 копеек, до 6,29 рубля, в ночное время — с 1,92 рубля до 1,95 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость составит в пиковое время 6,57 рубля, в полупиковое — 5,47 рубля, ночью — 1,95 рубля.

Стоимость кВтч энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе выросла с 4,3 рубля до 4,37 рубля. При тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время — с 4,95 рубля до 5,03. В ночное время — с 1,35 до 1,37 рубля. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырос в пиковое время с 5,16 до 5,25 рубля, в полупиковое — с 4,3 до 4,37 рубля, в ночное время с 1,35 до 1,37 рубля.

Изменены тарифы на электроэнергию и для населения, проживающего на территории Новой Москвы.

Стоимость холодной воды в пределах "старой" Москвы выросла до 38,7 рубля за кубометр, водоотведения — 27,47 рубля за кубометр, горячей воды —-191,72 рубля за кубометр, а также отопления — 2318,59 рубля за Гкал.

Цена газа для горожан с Нового года повысилась на 11 копеек до 6,74 рубля за кубометр. Взнос на капитальный ремонт вырос с 17 до 18,19 рубля за квадратный метр в месяц. В среднем на 1,9 рубля вырос тариф за содержание жилого помещения.

В связи с повышением НДС в 2019 году тарифы на ЖК-услуги пересматриваются дважды: 1 января и 1 июля. Ожидается, что в Москве тарифы на коммуналку с 1 июля вырастут еще на 4,8 процента.