Чудесное спасение: мужчина вышел из дома в Магнитогорске за 15 минут до взрыва

По состоянию на 17:00 (по московскому времени) 2 января известно о том, что под завалами подъезда дома в Магнитогорске погиб 21 человек, судьба еще примерно двадцати человек пока неизвестна.

В Москве врачи борются за жизнь чудом выжившего под завалами подъезда дома в Магнитогорске 10-месячного мальчика. И сегодня же один из жильцов дома, где по предварительным данным взорвался газ, рассказал журналистам о своем чудесном спасении.

Евгений Юрченко сообщил, что около 6 утра 31 декабря, то есть минут за 15 до взрыва, он вышел из дома в гараж, что и спасло ему жизнь.

"Я спускался по лестнице. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня все нормально", — рассказал молодой мужчина.

По словам Юрченко, он шел в сторону гаража, когда произошел взрыв, сообщает РИА Новости. "Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле", — рассказал мужчина.

Он добавил, что сначала не придал этому особого значения, поскольку подумал, что, возможно, у кого-то в гаражах взорвались баллоны.

Он взял лопату, почистил снег, прогрел машину, а когда заехал во двор, то подъехать к своему подъезду уже не смог.

"Я подхожу, смотрю на свою квартиру (она была на 10-м этаже), а ее просто нет. – рассказывает Юрченко. — Я понял, что если бы не ушел, то меня бы уже не было".

По его словам, квартира на третьем этаже, в которой мог произойти взрыв, постоянно сдавалась разным людям, и в последнее время он не видел, чтобы там кто-то жил.

Он также признался, что особо волнует его судьба семьи, которая жила под ним: 31-летние муж с женой и их полуторагодовалый ребенок до сих пор не найдены.

Юрченко говорит, что в момент взрыва они должны были быть дома и спать. Он зашел в соцсеть "ВКонтакте", чтобы посмотреть, когда супруги туда заходили в последний раз. Оказалось, это было вечером 30 декабря.

Сам Юрченко сейчас живет у родителей. Второго января он пришел в штаб, созданный в школе рядом с местом взрыва, чтобы восстановить документы.

Мужчина также добавил, что проблем с газом в доме не было: раз в год, по его словам, в доме проходили проверки газового оборудования.

Ранее 2 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал блогеров и СМИ не распространять слухи о трагедии в Магнитогорске.