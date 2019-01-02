Очевидцы сняли на видео водяной смерч у побережья Кипра

В минувший вторник, 1 января, очевидцы, оказавшиеся неподалеку от побережья у города Кирении, расположенной на территории Северного Кипра, стали свидетелями появления водяного смерча.

Им удалось снять на видео воронку, "шедшую" по поверхности Средиземного моря вдоль берега.

Смерч, образовавшийся в штормовую погоду, не нанес никакого ущерба, однако собрал немало любопытствующих, отложивших свои повседневные дела ради такого явления.

В итоге вихрь благополучно растворился, а те, кто успел запечатлеть произошедшее, принялись делиться роликами и впечатлениями от увиденного в социальных сетях.