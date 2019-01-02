Шевченко: ликвидация избирательных участков на территории РФ противоречит Конституции Украины

Киев принял решение о закрытии всех избирательных участков на территории РФ. Это, по мнению члена ЦИК России Евгения Шевченко, противоречит конституции Украины, которая гарантирует право на всеобщее свободное волеизъявление ее граждан.

Центральная избирательная комиссия Украины 31 декабря ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России​​​. Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать это решение в суде, передает РИА Новости.

По его словам, оно противоречит 71-й статье Конституции Украины, которая гарантируют избирателям право на всеобщее свободное волеизъявление. Кроме того, ликвидация участков нарушает и Всемирную декларацию прав человека.

Несколько миллионов граждан Украины, которые находятся на территории РФ, лишают возможности выполнить свой гражданский долг и участвовать в формировании власти. По мнению Шевченко, в Киеве понимают, что огромное количество людей, которое выбрало Россию для своего места проживания и работы и бежало от режима Петра Порошенко, никогда не будут поддерживать его власть.