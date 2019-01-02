Лыжник Устюгов занял третье место в масс-старте "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзовую медаль в масс-старте на проходящем в немецком Оберстдорфе этапе престижной многодневки "Тур де Ски". В гонке классическим стилем россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 45 минут 32,3 секунды.

Устюгов проиграл победившему в гонке норвежцу Эмилю Иверсену две секунды. Второй результат продемонстрировал итальянский лыжник Франческо де Фабиани, который финишировал спустя 0,9 секунды после Иверсена.

В первую десятку также вошел еще один российский спортсмен Максим Вылегжанин, который завершил гонку на десятом месте. Его отставание от победителя составило 6,8 секунды. Также Андрей Мельниченко занял 19 место (+13,4), Александр Бессмертных – 27-е (+17,5), Александр Большунов – 32-е (+19,1), Денис Спицов – 41-е (+21,6), Глеб Ретивых – 46-е (+24,9), а Андрей Собакарев – 50-е (+28,4).