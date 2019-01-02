Более 7 миллионов рублей собрали для помощи пострадавшим в Магнитогорске

Более семи миллионов рублей поступило на счет для пожертвований пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Деньги поступили на расчетный счет, реквизиты которого указаны на сайте городской администрации Магнитогорска, уточнил челябинский губернатор.

Ранее полицейские предупредили о нескольких случаях мошенничества. По данным регионального МВД, злоумышленники организовали сбор средств якобы для помощи пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске и указали данные личных счетов.