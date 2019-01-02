Путин дал ряд поручений, касающихся Владивостока

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В документе, в частности, говорится, что Министерству спорта РФ поручено рассмотреть совместно с администрацией Приморского края вопрос о причинах прекращения строительства спортивного комплекса во Владивостоке, а также о целесообразности завершения строительства указанного комплекса и ввода его в эксплуатацию. Доклад должен быть представлен до 15 февраля 2019 года.

Вопрос о причинах прекращения деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 55 города Владивостока", поручено рассмотреть Министерству просвещения РФ совместно с администрацией Приморского края. Указано на необходимость проанализировать и оценить эффективность принятых мер, направленных на обеспечение реализации прав детей, обучавшихся в этом учреждении, на получение начального, основного и среднего общего образования в других общеобразовательных организациях с учетом соблюдения нормативно установленного времени в пути до общеобразовательной организации. Доклад — до 1 марта 2019 года

Проверку соблюдения требований законодательства РФ в обеспечении охраны и защиты лесов при строительстве коттеджей в микрорайоне Снеговая Падь Владивостока, поручено провести Генпрокуратуре РФ. Доклад — до 15 марта 2019 года.

Рассмотреть вопрос о поддержке "Первого российского национального канала" поручено Совету при президенте РФ по межнациональным отношениям совместно с правительством России. Доклад — до 31 марта 2019 года.