Контейнеры с опасными химвеществами упали с грузового судна в Северное море

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали в Северное море с грузового судна MSC Zoe.

Это судно является одним из крупнейших контейнеровозов в мире, оно может перевозить больше 19 тысяч контейнеров.

Как сообщила телерадиовещательная корпорация Нидерландов, течением их прибивает к берегам островов Влиланд и Терсхеллинг, как минимум 21 уже вымыло на побережье.

Причиной инцидента, произошедшего в ночь на 2 января у немецкого острова Боркум, стали сильные волны.

В трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщать о вымытых на берег контейнерах в полицию или в экстренную службу спасения, передает ТАСС.

Ликвидация последствий ЧП займет несколько дней.