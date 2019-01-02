К задержанному в Москве гражданину США Уилану предоставлен консульский доступ

К гражданину США Полу Уилану, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, Россия предоставила консульский доступ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

О том, что США в ближайшие часы планируют получить доступ к Уилану, сообщал глава госдепа США Майк Помпео. Госсекретарь США также говорил, что в Америке хотят узнать больше о причинах задержания их гражданина. В случае необоснованности таких действий, там готовы требовать его возвращения на родину, передает "Интерфакс".

Сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Как утверждает брат Уилана Дэвид, Пол прибыл в Москву на свадьбу. Он также сообщил, что Пол Уилан отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп.