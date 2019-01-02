Спровоцировавшая сход лавины в Хибинах туристка погибла под снегом

Одна из трех фрирайдеров, попавших под лавину в Хибинах, скончалась — врачам не удалось спасти жизнь приехавшей из Санкт-Петербурга девушки, сообщает "Би-порт". Ее подруга находится в больнице с травмой ноги.

Инцидент произошел около двух часов дня 2 января на горе Кукисвурмчор вблизи Кировска. По данным СКР, питерские туристы перебрались на необорудованный склон и сами спровоцировали сход лавины.

Первым на поверхность выбрался 33-летний мужчина, он же помог освободиться от снега своей знакомой — позже ее доставили в больницу с травмой ноги. На поиски третьей туристки — 27-летней Алены Рогачевой — ушло около двух часов, ее обнаружили на глубине около полутора метров. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались — девушка скончалась на месте.

Подобные ЧП случаются в Кировске едва ли не каждый сезон, и все они, как правило, являются следствием грубейшего нарушения элементарных норм безопасности, отметили в администрации города. По факту инцидента проводится доследственная проверка.