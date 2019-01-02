Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери

Американская теледива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст ждут четвертого ребенка, которого родит им суррогатная мать.

Как пишет Mirror, его будет вынашивать та же женщина, которая вынашивала и их третьего ребенка – дочь Чикаго, появившуюся на свет меньше года назад.

Ожидается, что четвертый ребенок появится на свет в мае. Предположительно, это будет мальчик.

У 38-летней звезды реалити-шоу и 41-летнего музыканта растут дочь Норт, которой 5 лет, сын Сейнт (ему три года) и 11-месячная Чикаго.

Обратиться к услугам суррогатной матери они решили после того, как врачи рекомендовали Ким больше не рожать по медицинским показателям.

При этом Кардашьян ранее говорила, что ее супруг хочет, чтобы у них были семеро детей. Однако по сведениям западных СМИ у звездной пары остался только один оплодотворенный эмбрион.