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2 января 201920:00

Хореографу Григоровичу исполнилось 92 года

Выдающему советскому и российскому хореографу Юрию Григоровичу, который служит балету уже более 70 лет, исполнилось 92 года.

Принимая поздравления, артист подвел итоги прошлого года. Большой театр отметил 50-летие постановки балета "Спартак", с успехом гастролировал Краснодарский балет. Вышла монография Александра Колесникова о творчестве хореографа, передает ТАСС.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Ставить танцы он начал еще в юношеском возрасте в балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького. С 1961-64 годах Григорович был балетмейстером Театра имени Кирова. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра. С 2008 года является штатным хореографом ГАБТ.

Григорович — постановщик восьми оригинальных балетов. Среди них — "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Золотой век".

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