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Взрыв газа в Магнитогорске 36 минут назад
Ване Фокину помог выжить характер
Жизни 11-месячного Вани Фокина из Магнитогорска ничто не угрожает. История чудесного спасения мальчика, который около полутора суток провел на морозе под обломками рухнувшего подъезда, не оставила равнодушной без преувеличения всю страну. Ребенка с мамой экстренно доставили в Москву. И столичным врачам удалось стабилизировать состояние Вани. Под круглосуточным наблюдением медиков находятся пострадавшие и в больнице Магнитогорска.
Отвернувшись от камеры, она плачет, потому что спустя почти двое суток маме Ольге Фокиной это кажется чудом: Ваня продержался! Состояние мальчика под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
"Жив, ранен, обморожен. 35 часов на 20-градусном холоде в завале. Но у 11-месячного мальчика оказался очень сильный характер, поразивший даже самых опытных врачей, которые много раз спасали детские жизни", — отметила Скворцова.
Ночь Ваня провел в Москве, в ведущем Центре детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Он спит, получает питание через капельницу, обмороженная ножка порозовела. За здоровье и жизнь малыша борются лучшие врачи.
Мальчику лучше. Это уже видно. Первые сутки — перевязки, рентген, анализы, наблюдение и усиленная терапия. За состоянием Вани следит бригада реаниматологов. Сейчас ему нужно восстановиться и, может быть, набрать немного вес. Только после этого специалисты назначат дату операции на поврежденной ножке.
За спасенным из-под завалов малышом в Магнитогорск накануне прилетел спецборт из Москвы. Прямо в самолете ребенку провели интенсивную терапию. Полет он перенес нормально.
После приземления закутанного в одеяло Ваню Фокина прямо со взлетно-посадочной полосы увозят на реанимобиле в клинику. Врачи погрузили мальчика в медикаментозный сон. Рядом — мама. Ольга — сама медсестра и все понимает. Здесь же и психолог. Уговаривает поспать. Но из Магнитогорска — звонки. На телефоне — отец мальчика. Евгений Фокин лично принимал участие в поисках как волонтер. В спецовке он пошел в зону ЧП и участвовал в спасении сына. Голос дрожит и срывается до сих пор, главный вопрос — о здоровье Вани. Евгений уже обратился за новыми документами для всей семьи и готов вылететь в Москву к сыну.
"Ваня, живи!" — такой хештег появился в социальных сетях. Пользователей Интернета потрясло видео невероятного спасения 11-месячного малыша и перелет мальчика из Магнитогорска в сопровождении врачей. Вся страна следит за состоянием ребенка.
Для матери ожидание мучительно, но в клинике не тратят зря ни одной секунды. В палате постоянно дежурит медсестра, фиксируя каждый удар детского сердца, ритм которого немного сбился от пережитого.
Никто не знает, сколько сил понадобится Ване, чтобы пережить несколько недель интенсивной терапии, операции, а главное — выздороветь полностью и улететь домой.
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