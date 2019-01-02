Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин решил не принимать участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги. 33-летний россиянин объяснил свое решение желанием долечить имеющиеся травмы, о чем он уже проинформировал НХЛ.

О том, что Ови не сыграет, сообщил американский журналист Майк Фогель, на которого ссылается "Спорт-экспресс". Накануне Овечкин путем голосования болельщиков был выбран капитаном команды Столичного дивизиона. Для российского хоккеиста участие в Матче всех звезд-2019 мог стать восьмым в его заокеанской карьере и вторым подряд – в роли капитана дивизиона.

При этом, как сообщает другой журналист Крис Джонстон, по регламенту лиги игрок, пропустивший Матч всех звезд, будет дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата НХЛ. В таком случае, если лига не пойдет на уступки Овечкину, то он пропустит игру "регулярки" против "Калгари Флэймз".

Напомним, что Звездный уик-энд состоится в Сан-Хосе 26 и 27 января.