Магнитогорских врачей консультируют лучшие московские специалисты

Что вспоминают те, кому удалось спастись, во время обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске?

Минуты трагедии для Любови Абрамовны стали самыми страшными в жизни. Она была дома с дочерью и внуком, когда все произошло. Врачи обещают, что скоро выпишут женщину из больницы.

В соседней палате лежит Рашид Кызымбаев. У него — перелом позвоночника. Но он благодарен судьбе, что его дочь с внуком остались в тот вечер в гостях и не пришли домой. В момент обрушения мужчина спал. Новый паспорт ему выдали прямо в палате. Прописка в нем осталась та же. Разрушенный подъезд на бумаге все еще существует.

Всего в магнитогорских больницах находятся четверо, в том числе ребенок. Один мужчина — в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Они готовят его транспортировку в областную больницу.

Магнитогорских врачей постоянно консультируют специалисты лучших московских клиник. В больнице есть все необходимое для лечения — оборудование и медикаменты.