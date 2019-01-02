Западу не нравится восхваление преступников на Украине

По центру Киева прошло факельное шествие. Украина впервые на официальном уровне отметила годовщину рождения Степана Бандеры — лидера националистов и пособника Гитлера. Сам по себе марш для праздника такого масштаба вышел не слишком многочисленным: участников было немногим больше, чем охранявших их полицейских. Но шествие заметили, причем там, где до последнего времени заигрыванию Киева с фашистской идеологией упорно не придавали значения.

Для украинских националистов 1 января — момент наивысшей мобилизации сил и максимального напряжения глоток. Их новогодняя вечеринка — обряд общения с миром мертвых, наполненный взываниями к духу своего фюрера Степана Бандеры, родившегося 110 лет назад, факелами, образами ножей и виселиц.

Они знают, кто виноват и что делать. Скоро уже пять лет, как украинские националисты разрушили монополию государства на насилие. И непопулярная власть вынуждена прогибаться и заискивать.

Объявив день рождения нацистского пособника Бандеры национальным праздником, планируя размашистые торжества по случаю 140-летия другого идеолога украинства — Симона Петлюры — Порошенко попытался понравиться радикалам: их способность прийти и сделать что-то "полезное" за рамками политтехнологий может пригодиться в ближайшие три месяца в ходе избирательной кампании. И не только во Львове, который они называют на немецкий манер Бандерштадтом, но и в центре Киева — мрачно торжествует хуторство и западенство. В этом смысле в новогоднем обращении Порошенко сказал все как есть.

"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это — четкая стратегия, которой неуклонно придерживаемся течение последних пяти лет", — заявил украинский президент.

То, что эта стратегия опирается на националистические силы, на Западе не нравится тем, кто изначально оценивал события последнего Майдана без восторженного придыхания.

Чешский президент Милош Земан призвал европейцев осудить восхваление военных преступников на Украине.

"Прославление нацистского приспешника — большая проблема украинского правительства", — заметил депутат немецкого Бундестага от "Альтернативы для Германии" Петр Бистрон.

Особенно болезненно, исходя из исторического опыта столкновения с ОУН-УПА (запрещена в РФ), к этому относятся в Польше.

Частное мнение в Twitter, пост в соцсетях — это есть, но в целом ведущие европейские СМИ редко презентуют своей аудитории вот такую бандеровскую Украину. И на этот раз — тишина.

1 января в Европе — последний день рождественских каникул. Общая расслабленность, утомление от праздников — удобный повод не заметить то, что не хочется замечать.

"Русофобия как основное содержание украинского национализма работает на антироссийский курс Запада. Сейчас сложно представить, что когда-нибудь они могут войти в противоречие, более вероятно, что радикальное украинство, противопоставляющее себя русскому, будет все больше затвердевать в своих самых уродливых формах", — считает политолог Александр Рар.

Новый год украинского националиста совпадает с календарным, а значит, как встретишь, так и проведешь.