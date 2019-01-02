На Рождество в Москву придут морозы, сообщает центр погоды "Фобос".

Осадки окончательно прекратятся с выходом гребня антициклона, облака поредеют. Северо-восточная тяга ветров и радиационное выхолаживание приземного воздуха приведут к нетипичным для столичного региона морозам.

Под утро температура опустится до 20 градусов, в дневные часы не превысит 9-14 градусов, передает РИА Новости.

В прошлом году в Москве также похолодало на Рождество.