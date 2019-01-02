Ливанские силовики задержали четырех игиловцев

Ливанская армия сообщила о разгроме подпольной ячейки игиловцев (ИГИЛ, запрещено в РФ).

Четырех боевиков задержали в горном районе Метн, в ходе допроса они признались в том, что контактировали с главарями ИГИЛ и получали от них инструкции.

В декабре уже сообщалось о предотвращении ливанскими силовиками двух террористических атак. Террористы хотели напасть на христианскую церковь и армейский пост, для чего из Идлиба были вывезены взрывчатка и боеприпасы.

Однако ливанским службам удалось предотвратить теракты.

За последние пять лет ливанская армия смогла ликвидировать несколько десятков подпольных бандформирований, связанных с ИГ (запрещено в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещено в РФ), пытающихся развязать междоусобные войны в Ливане, передает ТАСС.