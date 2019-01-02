Магнитогорск: извлечены тела уже 28 погибших

Тела 28 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске. Это трое детей, четырнадцать женщин и десять мужчин.

Где находятся еще 14 человек – неизвестно, передает "Интерфакс".

21 человек опознан. Из 133 человек, проживавших в обрушившемся подъезде, 86 живы, пятеро пострадавших госпитализированы.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.