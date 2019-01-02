В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Артисту было 63 года.

Кельми (настоящее имя Анатолий Калинкин) — советский и российский певец, композитор и клавишник. Его хиты известны не одному поколению россиян, наиболее популярны из них – "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву" и многие другие.