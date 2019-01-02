Три человека пострадали при падении рекламного щита в Санкт-Петербурге

На Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга упал рекламный щит. Пострадали три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает "Россия 24".

Вероятной причиной падения стала так называемая "усталость металла". На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

