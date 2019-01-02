Под обломками дома в Магнитогорске обнаружили тела мальчика, девочки и их матери. Таким образом, в списке погибших от взрыва газа уже 31 человек, в том числе шестеро детей.

Шесть жильцов получили травмы, одну из пострадавших уже выписали из больницы, передает "Россия 24". Судьба еще десяти человек неизвестна.

Спасатели продолжают разбирать завалы. При этом уцелевшие части стен и перекрытий по-прежнему могут обрушиться в любую минуту.