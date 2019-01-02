Тема:
Взрыв газа в Магнитогорске 45 минут назад
2 января 201923:17
Погибших от взрыва газа уже 31 человек, в том числе шестеро детей
Под обломками дома в Магнитогорске обнаружили тела мальчика, девочки и их матери. Таким образом, в списке погибших от взрыва газа уже 31 человек, в том числе шестеро детей.
Шесть жильцов получили травмы, одну из пострадавших уже выписали из больницы, передает "Россия 24". Судьба еще десяти человек неизвестна.
Спасатели продолжают разбирать завалы. При этом уцелевшие части стен и перекрытий по-прежнему могут обрушиться в любую минуту.
Ранее по теме
-
Число погибших под завалами в Магнитогорске достигло 33 человек44 минуты назад
-
Магнитогорск: извлечены тела уже 28 погибших3 часа назад
-
Проверки газового оборудования в рухнувшем доме проходили с нарушениями3 часа назад
-
Магнитогорских врачей консультируют лучшие московские специалисты3 часа назад
-
Ване Фокину помог выжить характер3 часа назад
-
Более 7 миллионов рублей собрали для помощи пострадавшим в Магнитогорске6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
- Пойманный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
- Трамп поздравил хейтеров с Новым годом
- В Парке Горького рухнул мост с людьми
- С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
Самое читаемое
-
Оперировать спасенного в Магнитогорске малыша пока нельзя
- Девчонку угомоните: корпоратив завершился массовой дракой. Видео
- Убийца показал, где спрятал тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
- Артист пропал с круизного лайнера при загадочных обстоятельствах
- Сын известного режиссера умер в возрасте 30 лет
Вести.Экономика
-
Медведев: Россия вводит запрет на ввоз ряда товаров из Украины
- Трамп вызывает главу ФРС на разговор
- Блокчейн-активы: итоги 2018 года
- "Нафтогаз" заявил о падении транзита газа из РФ через Украину
- Мутко: цены на квартиры в новостройках вырастут с 1 июля 2019 года
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Нашла попутчика и пропала
- Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"
- Религиозное рейдерство на Украине проходит под покровом ночи
Вести-Москва
-
Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
- "Щелкунчик" в "Зарядье": необычный и эксцентричный
- Операция по спасению ребенка: в Морозовской больнице сделали невозможное
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний
Сегодня
СМИ: Крис Кельми умер от остановки сердца
26 минут назад
Ване Фокину помог выжить характер
3 часа назад
Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра
48 минут назад
"Т-34" бьет все рекорды популярности у зрителей
9 часов назад
Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
23 часа назад
На Рождество в Москву придут морозы
3 часа назад
Снегопад в Москве: 11 рейсов отменили, 30 задержали
9 часов назад
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
3 часа назад
В Донецке подорвали железнодорожный мост
12 часов назад
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"
28.12.2018 16:45
Вести. Эфир от 2 января 2019 года (17:00)
5 часов назад
250
Путин дал ряд поручений, касающихся Владивостока
6 часов назад
В Москве коммунальные услуги подорожали на 1,7 процента
7 часов назад
Порно со Скарлетт Йоханссон: актриса сама все объяснила
7 часов назад
В Монако стартовал ралли-марафон "Африка Эко Рейс"
8 часов назад
Сеск Фабрегас договорился с "Монако"
8 часов назад
Более 30 машин столкнулись в Техасе из-за густого тумана
9 часов назад
6 анимационных новогодних короткометражек и поздравлений
9 часов назад
"Погода 24": в Магнитогорске потеплеет
9 часов назад
258
ДТП под Санкт-Петербургом и на Кубани: 6 погибших
10 часов назад
Эстонцы заняли первое место по тратам на алкоголь
10 часов назад
Леопард устроил переполох в полицейском участке
10 часов назад
Гонимые. Фильм митрополита Илариона
10 часов назад
639
Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину
11 часов назад
Коллапс правительства: в США закрылись 20 музеев и зоопарк
12 часов назад
WhatsApp перестанет поддерживаться на миллионах смартфонов
13 часов назад
У вас новый ПК с Windows 10? Сразу поменяйте эти настройки
14 часов назад