Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

Бессменный ведущий телепрограммы "В мире животных", профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Николаевич Дроздов попал в больницу.

По словам Дроздова, у него сломано ребро, но чувствует он себя нормально: "Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов".

По данным СМИ, телеведущий получил травму во время отдыха в Подмосковье.

Николай Николаевич объяснил, что нередко получает травмы, потому что ведет очень активный образ жизни, занимается физкультурой, йогой, передает ТАСС.