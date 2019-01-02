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2 января 201923:45

Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

Сергей Бобылев/ТАСС

Бессменный ведущий телепрограммы "В мире животных", профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Николаевич Дроздов попал в больницу.

По словам Дроздова, у него сломано ребро, но чувствует он себя нормально: "Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов".

По данным СМИ, телеведущий получил травму во время отдыха в Подмосковье.

Николай Николаевич объяснил, что нередко получает травмы, потому что ведет очень активный образ жизни, занимается физкультурой, йогой, передает ТАСС.

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