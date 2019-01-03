СМИ: Крис Кельми умер от остановки сердца

Официальная причина смерти популярного музыканта Криса Кельми до сих пор не называется. Однако СМИ стало известно, что умер артист от остановки сердца.

После смерти своего друга, Евгения Осина, Кельми дал слово, что больше в его жизни нет места алкоголю. Он не скрывал, что ему стало страшно за свою жизнь.

Последнее время Кельми постоянно жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Врачи практически ежедневно приезжали на дачу артиста в Подмосковье.

Стало известно, что 1 января поступил вызов о том, что Кельми плохо. По разной информации, бригада скорой помощи не успела спасти музыканта, он скончался до приезда врачей. Также есть версия, что скорая помощь прибыла в тот момент, когда мужчина был без сознания, врачи пытались спасти ему жизнь.

Тело Криса Кельми было доставлено в морг подмосковного города Наро-Фоминск.

Брат и директор музыканта Евгений Суслин сообщил, что последним человеком, кто видел Криса Кельми живым, была его жена Людмила. Она навещала его на даче 30 декабря.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в данный момент устанавливается причина смерти, но однозначно криминальной составляющей в ней нет.

Музыканта не стало на 64 году жизни. Известно, что Крис Кельми оставил завещание, по которому его бывшей жене и сыну Кристиану достанется все его имущество общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

Анатолий (Крис) Кельми родился 21 апреля 1955 года в семье метростроевцев. С 4 лет играл на фортепиано, с пяти занимался с репетитором, а уже в 8 поступил в музыкальную школу имени Исаака Дунаевского по классу фортепиано, где успешно учился.

Позже учился в Московском институте инженеров транспорта, где его сокурсниками были Владимир Кузьмин и Владимир Слуцкер ( в настоящем предприниматель, общественный и политический деятель).

Еще в 1972 году Кельми взял музыкальный псевдоним – имя Крис – в честь героя фильма "Солярис". По его мнению, рок-музыкант по имени "Толя Кельми" звучало неблагозвучно.

В 1983 году поступил на эстрадный факультет в Музыкальное училище имени Гнесиных (педагог — Игорь Бриль), получил диплом пианиста.

В разные годы Крис Кельми был участником групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-ателье", с 1990 года выступал сольно. Наибольшую известность ему принесли песни "Усталое такси", "Замыкая круг", "Ночное рандеву". Кроме того, Кельми написал музыку к популярному советскому мультфильму "Пес в сапогах".