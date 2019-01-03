Подмосковное ДТП унесло жизни четырех девушек

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

В Дмитровском районе Московской области поздно вечером 2 января произошло столкновение двух легковых автомобилей. Причина ДТП сейчас устанавливается, передает ТАСС.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в результате происшествия погибли четыре девушки, находящиеся в одной из машин.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.