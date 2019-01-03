Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших голкиперов года по версии L'Equipe

В десятку лучших голкиперов прошедшего года по версии французского издания L'Equipe включен голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

В список лучших вратарей года по версии L'Equipe вошли Алиссон, Джанлуиджи Буффон, Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Уго Льорис, Кейлор Навас, Ян Облак, Джордан Пикфорд и Марк-Андре тер Штеген.

В 2018 году Игорь Акинфеев помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира​​​.

В октябре 2018 года российский вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.