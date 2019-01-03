Более 200 боевиков "Боко харам" уничтожено в ходе последней операции

В Министерстве обороны Нигера сообщили, что в ходе масштабной операции с использованием наземных и воздушных сил в районе озера Чад правительственная армия страны уничтожила более 200 боевиков радикальной группировки "Боко харам".

Уточняется, что операция была начата 28 декабря 2018 года. Основные удары войска нанесли по боевикам в долине реки Комадугу и на островах на озере Чад, передает ТАСС.

По официальной информации, в ходе операции армия не понесла потерь.

"Боко харам" — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).