Евгений Малкин вышел на игру в коньках с надписью о Магнитогорске

Пресс-служба американского клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" сообщила, что нападающий клуба Евгений Малкин вышел на очередной матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" в коньках с надписью "Магнитогорск всегда в моем сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой".

Родина Евгения Малкина – Магнитогорск. Он там родился и является воспитанником местного хоккейного клуба "Металлург", передает ТАСС. Во время локаута в сезоне-2012/13 хоккеист вернулся в родной "Металлург".

По последним данным, под завалами дома в Магнитогорске погибли 33 человека. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда в многоквартирном доме мог стать взрыв газа.

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM