Евгений Малкин вышел на игру в коньках с надписью о Магнитогорске

Пресс-служба американского клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" сообщила, что нападающий клуба Евгений Малкин вышел на очередной матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" в коньках с надписью "Магнитогорск всегда в моем сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой".

Родина Евгения Малкина – Магнитогорск. Он там родился и является воспитанником местного хоккейного клуба "Металлург", передает ТАСС. Во время локаута в сезоне-2012/13 хоккеист вернулся в родной "Металлург".

По последним данным, под завалами дома в Магнитогорске погибли 33 человека. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда в многоквартирном доме мог стать взрыв газа.