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3 января 201904:49

В ДТП в Саратовской области погиб гражданин Франции

64.mchs.gov.ru/

Стало известно, что один из погибших в столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Саратовской области – 33-летний гражданин Франции.

Утром 2 января вблизи села Синодское Воскресенского района столкнулись легковой автомобиль Ford Fusion и автобус Iveco, следовавший по маршруту Саратов — Балаково. Четыре человека погибли на месте, трое пассажиров автобуса пострадали.

По предварительным данным, вероятный виновник аварии — водитель Ford, который вместе с тремя своими пассажирами погиб на месте, передает РИА Новости.

По данным правохранителей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло с ехавшим по своей полосе автобусом.

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