CBS: задержанный за шпионаж американец на самом деле гражданин Канады

Задержанный в Москве за шпионаж Пол Уилан — гражданин Канады. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в МИДе.

По данным СМИ, мужчина родился в Оттаве в 1970 году, но почти сразу переехал в США. Впрочем, официально эту информацию власти Канады пока не подтвердили, передает "Россия 24".

В свою очередь, американский госсекретарь Майк Помпео призвал Москву разъяснить причины задержания Уилана и выдвинутые против него обвинения.