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3 января 201907:39 Ксения Колчина

Ввозимый в Россию товар дороже 500 евро теперь облагается пошлиной

Российская таможня с этого года начала брать пошлину с ввозимых товаров дороже пятисот евро. Ранее этот порог составлял тысячу евро. Как обстоят дела на пункте пропуска на границе с Китаем?

Отпраздновать Новый год в Китае для многих приморцев уже традиция. В регионе пять автомобильных погранпереходов и на каждом в предпраздничные дни очередь. Поднебесная близко и довольно недорого путевка, как правило, до 5000 рублей.

Отсюда до Китая меньше 50 метров. Уже с этой точки видны здания по ту сторону границы и вывески с китайскими иероглифами. Через приморский автомобильный пункт пропуска "Полтавка" попадают в приграничный Дунин. Этот город популярен и среди любителей экскурсий, и среди тех, кто отправляется за покупками.

Уже туда едут с внушительными сумками. Обратно багаж станет еще тяжелее. Именно таких туристов коснутся нововведения физических лиц, которые пересекают границу на наземном или водном транспорте. Сейчас при возвращении на родину пошлины нужно будет платить за покупки дороже 500 евро (прежде был порог в полторы тысячи) и больше 25 килограммов (до нововведений беспошлинно допускали 50). Пошлина составит 30 процентов от стоимости товара, но не меньше 4 евро за килограмм.

"В случае возникновения каких-либо споров по стоимости, у нас есть таможенные эксперты, я думаю, нагрузка на них возрастет в связи с разрешением таких вопросов. Это люди, которые обладают специальными познаниями относительно стоимости товаров", — говорит заместитель начальника таможенного поста ДАПП "Полтавка" Уссурийской таможни Анна Лисица.

Туристам раздают специальные памятки и руководители групп, и сами сотрудники таможни. Пока нововведения только вступили в силу и анализировать их последствия преждевременно. Но представители туриндустрии предполагают, что в новые рамки будут укладываться далеко не все.

"500 евро — это 35 000 рублей, это ничто. Ни одна шуба столько не стоит. А шубы в Китае в два раза дешевле, чем у нас. Поэтому да, ограничение", — комментирует руководитель туристической компании Аркадий Леоненко.

Ограничения коснутся и иностранцев, которые, к примеру, живут в России и отправились за рубеж за личными покупками. Сотрудники таможни напоминают о том, что нужно иметь с собой документы, подтверждающие стоимость товара. Процедура оплаты пошлины в случае превышения лимита сложной не будет. Это можно сделать онлайн прямо на месте.

"Единственное, что могу порекомендовать, если вы ввозите с собой дорогостоящую технику, то задекларируйте в пассажирской декларации при вывозе. Что это было с вами. Потому что обратно вам могут вменить, если вещь новая или кажется новой, то подтвердите, что вы ее не купили", — говорит эксперт ВЭД Григорий Кузнецов.

Тем, кто путешествует самолетом, новые правила можно не изучать — для воздушного пересечения границы беспошлинные нормы остались прежними — 10 000 евро и 31 килограмм. А вот лимит на покупку в зарубежных Интернет-магазинах тоже снижен с 1000 до 500 евро.

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