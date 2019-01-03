Ввозимый в Россию товар дороже 500 евро теперь облагается пошлиной
Российская таможня с этого года начала брать пошлину с ввозимых товаров дороже пятисот евро. Ранее этот порог составлял тысячу евро. Как обстоят дела на пункте пропуска на границе с Китаем?
Отпраздновать Новый год в Китае для многих приморцев уже традиция. В регионе пять автомобильных погранпереходов и на каждом в предпраздничные дни очередь. Поднебесная близко и довольно недорого путевка, как правило, до 5000 рублей.
Отсюда до Китая меньше 50 метров. Уже с этой точки видны здания по ту сторону границы и вывески с китайскими иероглифами. Через приморский автомобильный пункт пропуска "Полтавка" попадают в приграничный Дунин. Этот город популярен и среди любителей экскурсий, и среди тех, кто отправляется за покупками.
Уже туда едут с внушительными сумками. Обратно багаж станет еще тяжелее. Именно таких туристов коснутся нововведения физических лиц, которые пересекают границу на наземном или водном транспорте. Сейчас при возвращении на родину пошлины нужно будет платить за покупки дороже 500 евро (прежде был порог в полторы тысячи) и больше 25 килограммов (до нововведений беспошлинно допускали 50). Пошлина составит 30 процентов от стоимости товара, но не меньше 4 евро за килограмм.
"В случае возникновения каких-либо споров по стоимости, у нас есть таможенные эксперты, я думаю, нагрузка на них возрастет в связи с разрешением таких вопросов. Это люди, которые обладают специальными познаниями относительно стоимости товаров", — говорит заместитель начальника таможенного поста ДАПП "Полтавка" Уссурийской таможни Анна Лисица.
Туристам раздают специальные памятки и руководители групп, и сами сотрудники таможни. Пока нововведения только вступили в силу и анализировать их последствия преждевременно. Но представители туриндустрии предполагают, что в новые рамки будут укладываться далеко не все.
"500 евро — это 35 000 рублей, это ничто. Ни одна шуба столько не стоит. А шубы в Китае в два раза дешевле, чем у нас. Поэтому да, ограничение", — комментирует руководитель туристической компании Аркадий Леоненко.
Ограничения коснутся и иностранцев, которые, к примеру, живут в России и отправились за рубеж за личными покупками. Сотрудники таможни напоминают о том, что нужно иметь с собой документы, подтверждающие стоимость товара. Процедура оплаты пошлины в случае превышения лимита сложной не будет. Это можно сделать онлайн прямо на месте.
"Единственное, что могу порекомендовать, если вы ввозите с собой дорогостоящую технику, то задекларируйте в пассажирской декларации при вывозе. Что это было с вами. Потому что обратно вам могут вменить, если вещь новая или кажется новой, то подтвердите, что вы ее не купили", — говорит эксперт ВЭД Григорий Кузнецов.
Тем, кто путешествует самолетом, новые правила можно не изучать — для воздушного пересечения границы беспошлинные нормы остались прежними — 10 000 евро и 31 килограмм. А вот лимит на покупку в зарубежных Интернет-магазинах тоже снижен с 1000 до 500 евро.
Сейчас
Явление, личность, красивый парень с загадочной нордической улыбкой: коллеги вспоминают Криса Кельми
Картина дня
-
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
- Пойманный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
- Трамп поздравил хейтеров с Новым годом
- В Парке Горького рухнул мост с людьми
- С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
Самое читаемое
-
Оперировать спасенного в Магнитогорске малыша пока нельзя
- Девчонку угомоните: корпоратив завершился массовой дракой. Видео
- Убийца показал, где спрятал тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
- Артист пропал с круизного лайнера при загадочных обстоятельствах
- Сын известного режиссера умер в возрасте 30 лет
Вести.Экономика
-
Медведев: Россия вводит запрет на ввоз ряда товаров из Украины
- Трамп вызывает главу ФРС на разговор
- Блокчейн-активы: итоги 2018 года
- "Нафтогаз" заявил о падении транзита газа из РФ через Украину
- Мутко: цены на квартиры в новостройках вырастут с 1 июля 2019 года
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Нашла попутчика и пропала
- Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"
- Религиозное рейдерство на Украине проходит под покровом ночи
Вести-Москва
-
Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
- "Щелкунчик" в "Зарядье": необычный и эксцентричный
- Операция по спасению ребенка: в Морозовской больнице сделали невозможное
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний