3 января 201908:10
НХЛ. Гол Малкина помог "Питтсбургу" разгромить "Нью-Йорк Рейнджерс"
В Национальной хоккейной лиге матчем между "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин набрал в этой встрече два очка и помог победить своей команде со счетом 7:2.
Россиянин записал в своей актив одну заброшенную шайбу и один голевой пас. Также за победителей отличились Зак Эштон-Риз, Джейк Гюнтцель, Крис Летанг, Доминик Симон, Таннер Пирсон и Сидни Кросби (54). У проигравших шайбы забросили Райан Стром и российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич.
Евгений Малкин был признан второй звездой матча. На счету россиянина стало 42 (13+29) очка в 40 играх.
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