Китайский аппарат "Чанъэ-4" приземлился на обратной стороне Луны

Первый в истории космический аппарат приземлился на обратной стороне Луны. Это китайский межпланетный зонд "Чанъэ-4". Его запустили 7 декабря.

Луноход исследует поверхность спутника Земли. За время миссии он изучит кратер Карман и возьмет образцы грунта, чтобы изучить геологическую историю Луны более подробно, передает "Россия 24".

Также на аппарате находятся специальные контейнеры. В них планируется попробовать вырастить семена картофеля и личинок шелкопряда.