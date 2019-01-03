Финская молодежка обыграла канадцев в четвертьфинале чемпионата мира

Хоккеисты молодежной сборной Финляндии сумели обыграть в четвертьфинале чемпионата мира команду Канады со счетом 2:1 и вышли в полуфинал турнира. Победную шайбу в овертайме забросил Тони Утунен.

Встреча между хозяевами турнира и финнами состоялась в Ванкувере. За канадцев единственную шайбу забросил Йен Митчелл на 22-й минуте игры. За сборную Финляндии отличились Алекси Хепониеми (60-я минута) и Тони Утунен (66-я).

В полуфинале финские хоккеисты сразятся с командой Швейцарии, которая сенсационно обыграла сборную Швеции в четвертьфинале со счетом 2:0. В другом полуфинале сыграют американцы, победившие чехов со счетом 3:1, и победитель матча Россия – Словакия.