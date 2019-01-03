Опознаны тела 22 из 37 погибших под завалами дома в Магнитогорске

Представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Челябинской области сообщил, что из 37 погибших, поднятых из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, родственники опознали личности 22.

В том числе, из шести погибших детей опознано трое. Продолжаются поиски еще четверых погибших. Известно, что среди них нет детей, передает "Интерфакс".

Угроза обрушения завалов сохраняется, но разбор продолжается.

Пятый, шестой и восьмой подъезды из-за возможной угрозы обрушения остаются закрытыми зонами, жильцов в них запускают в присутствии сотрудников полиции (чтобы избежать мародерства) на полчаса два раза в день забрать личные вещи.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что состояние всех пострадавших, госпитализированных в больницы после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, стабильное. Новых обращений не поступало.

По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске.