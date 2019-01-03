Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

В Канаде завершились четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею. В последнем из них встретились сборные России и Словакии. Команда Валерия Брагина без особых проблем переиграла соперника со счетом 8:3 и вышла в полуфинал турнира, где сразится с американскими хоккеистами.

Уже в первом периоде россияне забросили четыре безответные шайбы в ворота словаков. За нашу команду отличились Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев и Никита Шашков.

Во втором отрезке игры сборная России упрочила свое преимущество, доведя счет до 7:0. Дублем отметился Клим Костин. Еще одну шайбу записал в свой актив Кирилл Слепец.

В третьем периоде словакам удалось пробить Петра Кочеткова. Сделал это Мартин Фегервары. Однако вскоре Илья Морозов вновь огорчил соперника. В концовке игры словаки отыграли две шайбы. Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу россиян.



В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России встретится с командой США, обыгравшей в четвертьфинале чехов со счетом 3:1. Встреча состоится 5 января в 00:00 по московскому времени.