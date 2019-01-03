Форвард "Далласа" Радулов набрал три очка в победном матче против "Нью-Джерси"

В Далласе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "звездами" и "Нью-Джерси Дэвилз". Хозяева льда одержали непростую победу со счетом 5:4. Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов набрал три очка, отдав три результативные передачи.

Теперь у россиянина стало 34 (13+21) балла в 31 игре. Еще один представитель России в составе хозяев льда Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

Результаты остальных матчей дня: "Детройт Ред Уингз" – "Калгари Флэймз" – 3:5, "Аризона Койотс" – "Эдмонтон Ойлерз" – 1:3, "Оттава Сенаторз" – "Ванкувер Кэнакс" – 3:4 ОТ, "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс" – 4:5.