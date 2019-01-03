Трагедия в Магнитогорске: власти начинают выплаты семьям погибших и пострадавшим

По миллиону рублей получат от правительства Челябинской области семьи погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Размеры материальной помощи утвердил губернатор региона Борис Дубровский.

По 400 тысяч рублей выплатят власти гражданам, получившим в результате ЧП в Магнитогорске тяжкий или средний вред здоровью, по 200 тысяч — гражданам, получившим легкий вред здоровью". Семьи, утратившие имущество в результате ЧП в Магнитогорске, получат до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

Предусмотрены и другие выплаты, в том числе материальная помощь на организацию похорон погибших. Выплачивать материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим начнут уже в четверг, 3 января. Для получения выплат граждане получат индивидуальное приглашение, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске, по последним данным, составляет 37 человек, в их числе шестеро детей. Судьба еще четырех человек неизвестна. Уже опознаны тела 22 из 37 погибших.