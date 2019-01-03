"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию под руководством Сульшера

В рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" в гостях оказался сильнее "Ньюкасл Юнайтед", обыграв соперника со счетом 2:0. Эта победа стала для "красных дьяволов" четвертой подряд под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

В составе победителей голами отметились Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд. "Манчестер" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков после 21 игры. "Ньюкасл" расположился на 15-й строчке с 18 баллами.

Результаты других встреч 21-го тура АПЛ: "Челси" – "Саутгемптон" – 0:0, "Хаддерсфилд Таун" – "Бернли" – 1:2, "Вест Хэм Юнайтед" – "Брайтон энд Хоув Альбион" – 2:2, "Вулверхэмптон" – "Кристалл Пэлас" – 0:2, "Бонмут" – "Уотфорд" – 3:3.