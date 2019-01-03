ДТП в Саратовской области: 1 человек погиб, 8 - пострадали

Число пострадавших при столкновении четырех легковушек около Саратова, в результате чего один человек погиб, увеличилось до восьми, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 2 января на автодороге в Саратовском районе Саратовской области возле поворота на село Сабуровка столкнулись "Лада Гранта", Ford Fusion, Ford Focus и BMW X3​​​. В результате ДТП погибла 60-летняя пассажирка "Гранты", а водитель этой машины и пассажиры: мужчина, женщина и ребенок госпитализированы в одну из местных больниц.

По информации пресс-службы областного управления ГИБДД, также в лечебное учреждение доставлены 51-летний водитель BMW, его 47-летний пассажир и пассажирки 43 и 50 лет.

Предполагаемым виновником ДТП является водитель "Гранты", который не справился с управлением, выехав на встречную полосу, где совершил столкновение с тремя машинами.