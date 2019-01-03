Конфликт двух женщин в столичном кафе закончился поножовщиной

В результате конфликта в одном из столичных кафе получила серьезное ножевое ранение женщина. Инцидент произошел ночью 2 января в кафе на улице Донецкая на юго-востоке Москвы.

Конфликт возник между неработающей женщиной 1986 года рождения и неизвестной. Последняя ударила свою противницу ножом, после чего скрылась.

Пострадавшая получила проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и была госпитализирована, передает ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), сообщила пресс-служба столичного главка полиции.