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Взрыв газа в Магнитогорске 39 минут назад

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3 января 201910:48 (обновлено в 10:55)

Трагедия в Магнитогорске: погибших уже 38

Илья Московец/ТАСС

Из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечено тело погибшей женщины. Таким образом, общее число погибших достигло 38 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что опознаны тела 22 погибших. Среди них опознали семью граждан Таджикистана — женщину и трех несовершеннолетних детей, передает ТАСС. Глава семьи, также гражданин Таджикистана, после обрушения подъезда находится в реанимации в тяжелом состоянии, он переведен на искусственную вентиляцию легких. Его жена и трое детей числились пропавшими. Теперь семью опознали среди погибших, их тела будут отправлены на родину, рассказал генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.

По сообщению главка МЧС России по Челябинской области, завалы на месте обрушения подъезда в Магнитогорске разобраны примерно на две трети. Работы продолжаются и будут идти до полного разбора завалов. По словам представителя ведомства, при больших трагедиях, подобных магнитогорской, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально. Именно поэтому работы будут идти до тех пор, пока спасатели не убедятся, что нашли всех.

К разбору завалов привлечены около 900 человек и более 200 единиц техники. Спасатели вынуждены работать с особой осторожностью: есть риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске, по последним данным, составляет 38 человек, в их числе шестеро детей. Судьба еще трех человек неизвестна.

По миллиону рублей получат от правительства Челябинской области семьи погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Размеры материальной помощи утвердил губернатор региона Борис Дубровский. По 400 тысяч рублей выплатят власти гражданам, получившим в результате ЧП в Магнитогорске тяжкий или средний вред здоровью, по 200 тысяч — гражданам, получившим легкий вред здоровью". Семьи, утратившие имущество в результате ЧП в Магнитогорске, получат до 500 тысяч рублей

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