Валерий Брагин: в игре со Словакией реализовали свои моменты

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира с командой Словакии. По мнению наставника россиян, его хоккеисты отдали много сил и эмоций в предыдущей встрече с канадцами, поэтому игра со словаками получилась непростой.

"Мы всячески настраивали ребят, четвертьфинал – один из самых важных матчей на турнире. Тут либо ты идешь дальше, либо едешь домой. Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты и груз ответственности спал", – цитирует Брагина Чемпионат.com.

Также он сообщил, что один из лидеров российской сборной Виталий Кравцов, получивший травму во втором периоде, должен будет сыграть в полуфинале с американцами. "Нормально все с ним. Почему ушел? Счет позволял", – заявил Брагин.

Напомним, что сборная России в четвертьфинале разгромила словацких хоккеистов со счетом 8:3 и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, где сыграет с командой США.