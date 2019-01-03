Трамп: шатдаун в США может затянуться

Дональд Трамп призвал демократов к совместной работе для преодоления так называемого шатдауна, передает телеканал "Россия 24". Речь идет о приостановке работы ряда федеральных ведомств из-за того, что законодателям не удалось согласовать проект бюджета на следующий год.

Камнем преткновения стали расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Президент США требует от Конгресса пять миллиардов долларов дополнительного финансирования, демократы готовы согласовать менее полутора миллиардов. Несмотря на некоторый прогресс в переговорах, глава Белого Дома подчеркнул, что не собирается жертвовать безопасностью на границе. А значит, шатдаун может затянуться.

"МЫ говорим о национальной безопасности. Это то же самое, что Сирия, Афганистан или какая-либо другая операция. За месяц присутствия в Афганистане мы платим больше стоимости строительства стены. Просто подумайте об этом! Бюджетные разногласия, возможно, удастся решить быстро. Но не исключено, что шатдаун будет продолжительным", — сказал Трамп.