"Закрыто из-за шатдауна": бюджет США не согласован из-за стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп призвал демократов к совместной работе для преодоления так называемого шатдауна. Речь идет о приостановке работы ряда федеральных ведомств из-за того, что законодателям не удалось согласовать проект бюджета на следующий год. Камнем преткновения стали расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

"Извините, закрыто из-за правительственного шатдауна"- такие таблички висят сейчас по всей Америке, особенно часто их можно встретить в Вашингтоне. Здесь очень много учреждений с федеральным финансированием. В итоге у деловых людей срываются командировки, ведь в госведомства не попасть, у туристов — взрослых и детей отменятся культурная программа и развлечения. К примеру, известный вашингтонский зоопарк погасил огни.

Почти три тысячи животных на голодный паек, конечно, не посадили — минимально необходимое количество персонала — кормить, убирать — выходит на работу. Но все остальные — отпущены по домам. То же в Смитсоновских музеях и различных министерствах: строительства и городского развития, сельского хозяйства, внутренней безопасности. Частично приостановил работу минюст и Госдеп.

"Это неправильное отношение к нашим сотрудникам. Они не должны быть разменной монетой в дискуссиях. И ведь работа наша — стоит", — сказал сотрудник министерства внутренней безопасности США.

Шатдаун наступил, потому что Дональд Трамп не подписывает бюджет, так как демократы отказываются выделить 5 миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Но пока спорят о стенах, выходят из строя туалеты.

Их просто некому убирать в американских национальных парках, которые тоже остались без госфинансирования. Всемирно известный Йосемитский заповедник под угрозой — беспокоятся экологи. Часть уборных сотрудники успели закрыть, но вход в парк свободен. А туристы, бронировавшие авиабилеты и места в кэмпингах за месяцы вперед, от поездки не отказались.

В некоторых парках в Калифорнии обслуживание уборных решили оплатить местные бизнесмены, но не все столь щедры. В парке "Грейт Фоллс" рядом с Вашингтоном в Вирджинии упавшее на дорогу дерево убирать некому — отпилили кусок, чтобы хоть как-то можно было проехать. А в самой столице периодически растут кучи мусора в парке прямо перед Белым домом. Понимая, что неспособность договориться уже дурно пахнет, к Трампу приехали сенаторы. Демократы настаивали — стена это аморально, потому что тогда беженцы не смогут физически даже попытаться получить политическое убежище в Америке.

"Послушайте, когда они говорят, что стена — это аморально, то тогда им нужно что-то сделать с Ватиканом — у него самая большая стена. Взгляните на все страны, у которых есть стены, они на 100 процентов выполняют свои функции. Беспилотники это прекрасно, мы получаем хорошую картинку, но стена есть стена. Только она останавливает", — сказал Трамп.

Шатдаун продолжится. Договориться с сенаторами не удалось, следующую попытку назначили на пятницу. Одновременно Трамп настаивает на своем и в другом вопросе — выводе войск из Сирии, хотя теперь говорит, что это займет определенное время.

"Сирия была потеряна давным-давно. Очень давно. И теперь то, о чем мы говорим — это песок и смерть. Что касается курдов, очень интересно. Турция их не любит, другие наоборот. Мне не нравится, что они в небольших количествах, но продают нефть Ирану. Однако курды воюют лучше, когда мы воюем с ними. Когда мы перед ними высылаем 30 самолетов F18 — они воюют лучше, чем тогда, когда мы этого не делаем. Мы хотим защитить курдов. Но я не хочу оставаться в Сирии навсегда. Это песок и смерть", — заявил американский президент.

В соответствии с этой концепцией теперь вынужден будет действовать Пентагон. "Бешеный пес" Джеймс Мэтис оказался не у дел. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахан первый день как вышел на работу.