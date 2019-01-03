У Белого дома задержан канадец с двумя бутылками виски для Трампа

Гражданин Канады задержан полицией Вашингтона возле Белого дома. Он находился в запрещенной для посещений зоне и нес с собой две бутылки канадского виски. Их, как объяснил мужчина свои действия, он хотел передать президенту США Дональду Трампу.

Это происшествие случилось в ночь на второе января. С собой у нарушителя обнаружен паспорт на имя Янни Георгопулоса, передает РИА Новости.

Как уточнили в полиции, мужчина подвинул около ограды Белого дома стойку для парковки велосипедов. На ней было написано: "Запретная зона", "Проход воспрещен". Однако после того, как полицейский несколько раз предупредил его о недопустимости таких действий, канадец покинул закрытую для прохода территорию.

Позже его задержали и предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию. Он признался в суде, что видел знаки на стойке для велосипедов, однако не стал обращать на них внимания.

Мотивы своих действий мужчина объяснил тем, что хотел увидеть президента и передать ему две бутылки канадского виски Crown Royal. Георгопулос добавил, что намеревался попросить президента найти ему жену. Также он заявил, что не может поехать домой и не знает, когда вернется на родину.

Незадачливый канадец уже не первый раз попадает в историю. Недавно его задержали за то, что он угрожал родственникам и преследовал кузена.