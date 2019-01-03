Вратарь "Реала" Навас может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале"

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии. Лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении 32-летнего голкипера, который недоволен ролью запасного в "королевском клубе".

"Канониры" предложили "Реалу" за Кейлора Наваса 14 миллионов фунтов стрелингов, сообщает Diario Sport. Ранее стало известно об интересе к вратарю сборной Коста-Рики со стороны туринского "Ювентуса".

В нынешнем сезоне Навас сыграл за "сливочных" восемь матчей во всех турнирах, пропустив 8 голов.