Состояние спасенного в Магнитогорске Вани Фокина улучшилось

Эвакуированный из Магнитогорска в Москву после обрушения подъезда дома 10-месячный Ваня Фокин почувствовал себя лучше. Врачи оценивают его состояние как стабильное, с некоторыми улучшениями.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ сообщает, что отмечается нормализация лабораторных показателей ребенка, который находится в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Отмечается, что ночь ребенок провел спокойно, передает РИА Новости.

Ваня был доставлен в Москву самолетом из Магнитогорска вечером 1 января. Оказавшегося под завалами младенца спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. У мальчика серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Еще один пострадавший во время обрушения подъезда дома переведен из отделения реанимации в палату. Это подросток, который находится в детской больнице Магнитогорска. Состояние всех госпитализированных после взрыва, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно, сообщает Минздрав региона.

Врачи городской больницы Магнитогорска номер 3 готовят к выписке еще двоих пострадавших. Как сообщил журналистам завотделением городской больницы Петр Гришин, в настоящее время у них находится двое пострадавших. Жизни пациентов ничего не угрожает. Женщина, возможно, будет выписана 4 января. Второй пациент — 56-летний мужчина. По словам Гришина, он будет ходить, обошлось без операции. Рассматривается вопрос ношения пациентом корсета. Его могут выписать в течение 2-3 суток.

Пострадавших посетил в больнице Магнитогорска губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Всего в настоящее время в больницах остается пять человек. Три человека в Магнитогорске, один человек в Челябинске и один в Москве.

31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа, обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, из-под завалов извлекли тела 38 погибших, среди них 6 детей. На данный момент остается неизвестной судьба трех человек. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.