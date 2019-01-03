НХЛ. Форвард "Тампы" Кучеров стал первой звездой декабря

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан первой звездой декабря в регулярном чемпионате НХЛ. За прошедший месяц россиянин набрал 30 очков, забросив 9 шайб и отдав 21 результативную передачу.

Второй звездой декабря назван форвард "Калгари Флэймз" Джонни Годро. Он сумел набрать 26 очков (11+15) в 14 встречах. Третьим стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид – 24 (8+16) балла.

Лучшим новичком месяца оказался форвард "Ванкувера" Элиас Петтерссон, в активе которого 17 баллов (6+11), сообщает официальный сайт НХЛ.